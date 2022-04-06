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В МО РФ заявили о необходимости международного расследования преступлений киевского режима в Буче

16:48 06.04.2022
Тот факт, что Украина совершила в Буче провокацию в отношении мирных граждан, по словам начальника НЦУО Михаила Мизинцева, поражает бесчеловечной жестокостью. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России заявили о необходимости международного расследования преступлений киевского режима в Буче. Об этом сказал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. 

«Циничная провокация украинских неонацистов  с массовой гибелью гражданского населения в Буче, проведенная при полной поддержке киевского режима, является очередным свидетельством геноцида по отношению к своему собственному народу», - заметил он. 

Тот факт, что сделано это в отношении мирных граждан, по словам Мизинцева, поражает бесчеловечной жестокостью. 

«Это бесчеловечное и ужасное преступление киевского режима должно быть тщательно расследовано с привлечением международных правозащитных организаций», - подчеркнул начальник НЦУО. 

Также Мизинцев заявил, что украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи в Харьковской области и сняли последствия на видео для того, чтобы обвинить во всем Россию.

Кроме этого, начальник Национального центра управления обороной России сообщил о подготовке Украиной новых провокаций с мирным населением в Сумской и Киевской областях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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