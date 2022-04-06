В МО РФ заявили о необходимости международного расследования преступлений киевского режима в Буче

Тот факт, что Украина совершила в Буче провокацию в отношении мирных граждан, по словам начальника НЦУО Михаила Мизинцева, поражает бесчеловечной жестокостью.

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В Минобороны России заявили о необходимости международного расследования преступлений киевского режима в Буче. Об этом сказал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«Циничная провокация украинских неонацистов с массовой гибелью гражданского населения в Буче, проведенная при полной поддержке киевского режима, является очередным свидетельством геноцида по отношению к своему собственному народу», - заметил он.

Тот факт, что сделано это в отношении мирных граждан, по словам Мизинцева, поражает бесчеловечной жестокостью.

«Это бесчеловечное и ужасное преступление киевского режима должно быть тщательно расследовано с привлечением международных правозащитных организаций», - подчеркнул начальник НЦУО.

Также Мизинцев заявил, что украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи в Харьковской области и сняли последствия на видео для того, чтобы обвинить во всем Россию.

Кроме этого, начальник Национального центра управления обороной России сообщил о подготовке Украиной новых провокаций с мирным населением в Сумской и Киевской областях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов