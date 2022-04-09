На руках - любимые питомцы: как жители Мариуполя покидают разрушенный националистами город

Жители города берут с собой самое необходимое и важное. Вещи несут в сумках, чемоданах, ведрах, перевозят их с помощью велосипедов и тележек.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Более 80 мирных жителей Мариуполя удалось вывести российским военнослужащим и бойцам Народной милиции ДНР из тех районов города, в которых в настоящий момент еще орудуют боевики националистических батальонов. Люди долгое время прятались от обстрелов в подвалах жилых домов.

Эвакуация приходила по улицам под звуки выстрелов. Город продолжают обстреливать украинские снайперы, поэтому открытые участки для безопасности эвакуируемых прикрываются дымовыми шашками.

Жители города берут с собой самое необходимое и важное. Вещи несут в сумках, чемоданах, ведрах, перевозят их с помощью велосипедов и тележек. Не бросают в разрушенном городе люди и своих питомцев - несут кошек и собак на руках, в рюкзаках и сумках. Дети взяли с собой любимые игрушки - шестилетняя жительница Мариуполя не выпускает из рук куклу.

Среди тех, кого удалось вывести из-под огня, в частности, 14 детей. В настоящий момент люди находятся в безопасности. Жителям города, пострадавшим от обстрелов, российские военнослужащие оказывают квалифицированная медпомощь. В настоящий моменты эвакуация мирных жителей из Мариуполя продолжается.