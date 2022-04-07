Песков: у России есть много свидетелей преступлений нацбатов

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва заинтересована в независимом расследовании всех незаконных действий.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть много свидетелей происходящего в Мариуполе и Буче, которые сообщали «об ужасных действиях со стороны нацбатальонов».

«Мы заинтересованы в независимом и объективном расследовании всех преступлений», - отметил Песков в эфире британского телеканала Sky News, отвечая на вопрос о сотрудничестве в расследовании преступлений на Украине.

Несколькими днями ранее глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать и расследовать преступления неонацистов, о которых рассказал беженец из Мариуполя. В пресс-службе ведомства отметили, что, по сообщениям СМИ, неонацисты убивали полицейских в Мариуполе ради постановочных фото- и видеозаписей, с помощью которых планировалось обвинить российских военнослужащих в совершении этих преступлений.