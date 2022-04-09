«Дома горели, в нас стреляли»: более 80 жителей эвакуировали из районов Мариуполя, где орудуют нацбаты

Эвакуация приходила по улицам, где стреляют украинские снайперы, поэтому открытые участки прикрывали дымовыми шашками. Среди тех, кого удалось вывезти из-под огня, 14 детей.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Больше 80 мирных жителей вывели военнослужащие ВС РФ и Народной милиции ДНР из тех районов Мариуполя, в которых пока еще остаются боевики нацбатальонов. Люди долгое время прятались от обстрелов в подвалах жилых домов. Некоторые ранены, им понадобилась медицинская помощь.

Эвакуация приходила по улицам, где стреляют украинские снайперы, поэтому открытые участки прикрывали дымовыми шашками. Среди тех, кого удалось вывезти из-под огня, 14 детей.

Практически до последнего помощь в одной из больниц города оказывали врачи. На 40 человек в травматологическом отделении приходилось всего около четырех медиков. Еду и воду им приносили волонтеры. А после палаты заняли украинские военные.

«Украинские военные вокруг на танках ездили. А потом всех больных спустили в подвал, в убежище, а здание заняли военные», - рассказала жительница Мариуполя Ольга.

В настоящий момент люди находятся в безопасности. Жителям города, пострадавшим от обстрелов, российские военнослужащие оказывают квалифицированную медпомощь.

«У нас осталось только семь человек лежачих больных, которых нужно будет вывозить на носилках. И часть людей осталась на тубдиспансере, потому что они тоже все лежачие. А так, в принципе, мы всех вывели. Территория больницы еще простреливается, работают снайпера, и ожидать можно всего чего угодно, но националисты специально стреляют по скоплению людей», - рассказал боец одного из подразделений Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Шестнадцатилетняя жительница Мариуполя Мария, которая сейчас проходит лечение в одной из больниц, рассказала, что украинские бойцы ставили военную технику между жилыми домами.

«Поставили минометы в жилых домах...Миномет стрелял чисто по жилым домам и районам. Было видно, что они целятся явно в дома. Да и танки, которые стояли во дворах, просто специально стреляли по жилым домам, им уже было без разницы в кого они стреляют и куда они попадают», - заявила она.

По словам девушки, именно боевики «Азова»* начали расстреливать мирных жителей, в то время как бойцы ВСУ хотели сложить оружие, однако с ними жестоко расправились националисты.

«Азовцы*, именно азовцы*, начали просто расстреливать людей. Солдаты ВСУ хотели сдаться, но их расстреляли. После обстрела из танков дома горели, люди пытались бежать, но в нас просто стреляли...Знакомые рассказывали, что на Кирова люди сидели в подвале и не могли выйти, националисты заминировали выход из бомбоубежища, и они начали задыхаться», - добавила Мария.

Девушка свидетельствует, что радикалы заходили в подвалы, расстреливали или же просто выгоняли на улицу людей, гнали их туда, где были мины, и люди подрывались.

В настоящий моменты эвакуация мирных жителей из Мариуполя продолжается. Ранее спасенные российскими военнослужащими и бойцами ДНР жители разрушенного города заверили, что националисты намеренно выбирали для оборудования своих позиций густонаселенные районы.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.