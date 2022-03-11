YouTube заблокировал канал «Звезды»
Видеохостинг блокирует каналы российских государственных СМИ по всему миру.
Видеохостинг YouTube заблокировал канал телеканала «Звезда». Ранее YouTube сообщил, что незамедлительно заблокирует доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру.
Причиной такого решения ресурса стали «руководящие принципы», которые запрещают «приуменьшать» значение задокументированных «насильственных событий». Ресурс также собирается удалить все материалы о российской спецоперации, которые нарушают политику видеохостинга.
Помимо телеканала «Звезда», YouTube также заблокировал Первый канал, НТВ, ТНТ, RT, РБК, каналы «Россия 1», «Россия 24», «Москва 24».