В стране и мире YouTube заблокировал канал «Звезды» Анна Касаткина Видеохостинг блокирует каналы российских государственных СМИ по всему миру. Читайте нас на: Видеохостинг YouTube заблокировал канал телеканала «Звезда». Ранее YouTube сообщил, что незамедлительно заблокирует доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ по всему миру. Причиной такого решения ресурса стали «руководящие принципы», которые запрещают «приуменьшать» значение задокументированных «насильственных событий». Ресурс также собирается удалить все материалы о российской спецоперации, которые нарушают политику видеохостинга. Помимо телеканала «Звезда», YouTube также заблокировал Первый канал, НТВ, ТНТ, RT, РБК, каналы «Россия 1», «Россия 24», «Москва 24». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика