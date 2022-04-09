Армия На видео попал момент уничтожения танка ВСУ, экипаж которого работал из-за укрытия в промзастройке Танк был обнаружен расчетом беспилотного летательного аппарата, после чего уничтожен БПЛА. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министерство обороны России показало кадры уничтожения танка вооруженных сил Украины. Как уточняется, экипаж боевой машины работал из-за укрытия в промышленной застройке. Танк удалось обнаружить расчетом беспилотного летательного аппарата, после чего БПЛА уничтожил его. Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео боевых вылетов истребителей Су-30СМ и Су-35, которые уничтожили украинские средства ПВО. Как уточнили в МО России, экипажи истребительной авиации выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Летчики выполнили пуски ракет класса «воздух-поверхность». Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика