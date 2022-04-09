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На видео попал момент уничтожения танка ВСУ, экипаж которого работал из-за укрытия в промзастройке

10:19 09.04.2022
Танк был обнаружен расчетом беспилотного летательного аппарата, после чего уничтожен БПЛА.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Министерство обороны России показало кадры уничтожения танка вооруженных сил Украины. Как уточняется, экипаж боевой машины работал из-за укрытия в промышленной застройке.

Танк удалось обнаружить расчетом беспилотного летательного аппарата, после чего БПЛА уничтожил его.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео боевых вылетов истребителей Су-30СМ и Су-35, которые уничтожили украинские средства ПВО.

Как уточнили в МО России, экипажи истребительной авиации выполнили обнаружение, захват и поражение радиолокационной станции и зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». Летчики выполнили пуски ракет класса «воздух-поверхность».

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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