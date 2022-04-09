Ушла эпоха: как прошло прощание с Владимиром Жириновским

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Колонный зал Дома Союзов, приглушенный свет, черно-белый портрет Владимира Жириновского. На подушках ордена и медали. Именно так еще девять лет назад сам политик описал будущую церемонию прощания в одном из интервью. Жириновский рассчитывал, что проститься с ним придут тысячи людей, и это тоже оказалось правдой. Одним из первых на церемонию прибыл президент России Владимир Путин, который всегда ценил ораторский дар и политическую дальнозоркость политика.

Проститься прибыл и министр обороны Сергей Шойгу - он возложил букет темно-алых роз. Здесь собралось все руководство России - премьер Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, главы обеих палат парламента и многие другие, с кем Жириновский работал бок о бок.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов спорил с Жириновским 30 лет. Трудно найти политиков с более непохожими взглядами. Но сегодня лидер коммунистов признался - голоса Жириновского сейчас особенно будет не хватать. Зюганов добавил, что он обсуждал с покойным множество идей, которые были направлены на укрепление страны. В свете непростых событий их обязательно нужно будет реализовать, уверен лидер КПРФ.

Партия ЛДПР была детищем Жириновского, созданным с нуля. Недавно она отметила 30-летие и сегодня является из самых старейших в России и главных политических сил страны. Теперь руководить фракцией какое-то время будет его соратник Леонид Слуцкий. Временный глава заявил, что партия 40 дней не будет принимать никаких важных решений и участвовать в обсуждениях.

«Наша ответственность перед ним - сохранить созданную им ЛДПР, сохранить и умножить, как бы это ни было сложно. Те инициативы и программы, которые начаты Владимиром», - отметил Слуцкий.

Из последней принятой инициативы Жириновского - введение уголовной ответственности за распространение фейков о российской армии. Жириновский остался в истории страны как опытный политик, соавтор множества законов, по которым сейчас живет Россия, будь то избирательная система или деление на федеральные округа.

Жириновскому всегда было что сказать. О некоторых вещах он будто знал наперед. Не просто политик, а провидец, который порой предсказывал события с точностью до даты – например, воссоединение с Крымом, президентство Барака Обамы, спецоперацию на Украине.

«Его пророчества можно сравнить с Вангой. Что мы слышали от него несколько лет назад, то и имеем на сегодняшний день. Я счел это своим долгом - прийти попрощаться с таким большим политиком и человеком, царствие ему небесное», - сказал певец Григорий Лепс.

И в работе, и в жизни Жириновский предъявлял к себе самые высокие требования. Опубликовал полтысячи книг. На пенсию уходить не думал. Занимался спортом, увлекался хоккеем.

«Сейчас хоккейная семья скорбит вместе со всеми, потому что он любил хоккей, приходил к нам в сборную… Неординарный человек», - рассказал бывший президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

За эксцентричной личностью скрывался верующий человек. Сегодня утром в Храме Христа Спасителя прошло отпевание. Церемонию провел лично патриарх РПЦ Кирилл, который отметил главное качество политика - его искренность.

В конце апреля ему бы исполнилось 76 лет. То ли еще одно предвидение, то ли завещание, но когда-то, рассуждая о смерти, Жириновский с уверенностью говорил - его похоронят на Новодевичьем кладбище. Так и случилось. Политик имел звание полковника запаса, поэтому был похоронен с воинскими почестями и залпами из оружия. Его гроб несли солдаты почетного караула. На кладбище пришли проститься сотни и сотни, но пропустили одного человека - и люди передавали ему свои цветы.