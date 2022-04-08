Песков заявил, что Жириновский во многом был провидцем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что у президента с лидером фракции ЛДПР были очень доверительные отношения.

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Представитель Кремля после церемонии прощания с Владимиром Жириновским сказал, что лидер партии ЛДПР спрогнозировал нынешнее положение России на международной арене.

«То, что он предвидел очень многое и во многом был провидцем, это однозначно. И, наверное, он своими какими-то резкими, порой даже эпатажными поступками - он понимал ту ситуацию, в которой окажемся мы все сейчас на международной арене», - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что у главы государства с лидером ЛДПР были очень доверительные отношения.

«Они часто и регулярно встречались. Президент всегда с огромным интересом выслушивал мнение Жириновского», - рассказал пресс-секретарь.

Сегодня в Колонном зале Дома Союзов прошла церемония прощания с Владимиром Жириновским. Лидер ЛДПР умер 6 апреля 2022 года, в возрасте 75 лет. На Большой Дмитровке выстроилась очередь из желающих проститься с политиком. Церемонию также посетили президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.