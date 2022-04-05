Опасная провокация: зачем ВСУ подорвали цистерну с кислотой в Рубежном

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Чрезвычайная ситуация складывается в Рубежном. На химическом заводе «Заря» военнослужащие ВСУ подорвали цистерну с веществом, представляющим смертельную опасность для людей. В резервуарах предприятия есть еще запасы, с помощью которых можно уничтожить все живое на десятки километров вокруг. На опубликованных кадрах полыхает цистерна с химикатами, предположительно это может быть соляная или азотная кислота. Обе крайне опасны для человека, пары вызывают раздражение дыхательных путей, провоцируют заболевания.

«Момент подрыва рассчитан с учетом розы ветров, распространяющий химикаты на освобожденную территорию ЛНР в направлении населенного пункта Кудряшовка. Террористические действия могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения. В резервуарах на территории опасного химического предприятия по производству взрывчатых веществ остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров», - заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Антон Микужис.

Обстрелы Рубежного не прекращаются ни днем, ни ночью. На окраинах идут бои. Воды в городе нет вот уже полтора месяца, местные жители стараются запастись в прок. Выстраиваются в длинные очереди в местах, куда воду привозит Народная милиция.

В Рубежном остаются, в основном, пожилые люди, ходить по несколько километров до места где можно набрать воду могут не все, а тем более донести ее обратно. Народная милиция развозит ее по разным районам города. Дмитрия уже весь город знает в лицо. Это он под обстрелами развозит воду горожанам. Сегодня сделал две ходки к источнику, на третий раз уехал ни с чем.

«Буквально 40 минут назад я набирал там воду, было все спокойно. Потом начался обстрел. Люди временно остались без воды. Когда немного стихнет, мы поедем снова набирать», - рассказал военнослужащий Народной милиции Дмитрий.

В близлежащей школе от мин укрываются около 40 человек. Вера Ивановна пришла сюда к дочери, когда ее дом сгорел в результате попадания. До убежища пенсионерка добиралась под обстрелом.

«Бежала и молилась, чтобы добежать сюда. Я боюсь выстрелов», - призналась местная жительница Вера Дзинкевич.

Вера Ивановна здесь, можно сказать новичок. Заселились всего несколько дней назад. Места хватает, раньше здесь жило гораздо больше людей. В Рубежном готовить еду сейчас можно только на костре. Обитатели школы делают это по очереди. Готовят на всех, в больших кастрюлях, взятых в столовой, из того что привозят военные. Больница в Рубежном полностью разрушена ВСУ. Пострадавших от обстрелов вывозят в другие населенные пункты на единственной оставшейся в городе «скорой». Убитых начали хоронить прямо на улице. Под постоянными обстрелами сейчас не только Рубежное. Бои идут в Папасной, обстреливают Первомайск и Ирмино. Сегодня в горадминистрации Стаханова многодетной матери Елене Зленко вручили награду ее старшего сына - Медаль «За Отвагу» - посмертно.

Восемнадцатого марта город Ирмино попал под удар ВСУ, снарядом повредило газопровод, начался сильный пожар. Семнадцатилетний Никита Зленко бросился перекрывать газ, чтобы спасти жителей. В этот момент еще один снаряд упал рядом - он и еще трое человек погибли.

«Никита был жизнерадостный и никого не оставлял в беде, всем помогал. Он был справедливый и все говорил в газа», - вспомнила его мать Елена.

Никита - второй подросток, который удостоен высокой награды Луганской народной республики. Свой подвиг он совершил не дожив 16 дней до совершеннолетия.