Для фронта и местных: как тыл ВС РФ обеспечивает хлебом бойцов в ходе операции на Украине

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Российские военнослужащие-тыловики развернули в прифронтовой зоне на Украине мобильный комплекс в котором есть все: от бани до хлебопечки. Теперь его будут готовить, в том числе, для местных жителей. Развернуть такую полевую кухню можно всего за пять минут на месте дислокации. Она полностью автономная. В ней есть встроенный генератор и все необходимое для приготовления хлеба.

Андрей - шеф, вернее командир отделения поваров, уже достает свежую выпечку. Основным меню занимаются подчиненные, а вот самое важное - хлеб, выпекает он сам. С утра до вечера, строго по весу, буханка за буханкой - кило 200 каждая. Накормить надо целую роту, а еще напечь для жителей освобожденных районов. Там сейчас каждый ломоть нужен, поэтому повара торопятся.

«Голодный солдат - плохой солдат. Время приготовления пищи уменьшилось с двух часов до 40 минут. За исключением выпечки хлеба. Выпечка хлеба, она какая есть, такая есть. От этого никуда не денешься», - рассказал командир отделения поваров Андрей К.

В паре сотен метров поодаль готовят завтраки, обеды и ужины. Окна маленькие и смотрят вверх. На случай обстрела. От осколков защитят стены. Внутри жарко так, что камера запотевает, а они от плиты не отходят. Сейчас готовят суп: картошка, капуста - все заготовлено заранее для оперативности. И тушенка - 58 банок на 200 порций.

«Щи полевые. Здесь увеличена порция тушенки, овощей, чтобы солдаты лучше наедались, чтобы было вкусно. Гречка идет с тушенкой. Здесь тоже увеличенная доза, чтобы заменять масло, молоко, рыбу. В полях этого нет, а тушенка заменяет. Это сначала кажется, что очень жарко, а начинаешь привыкать, открытые люки, ветер где-нибудь. Ты сразу привыкаешь, начинаешь суетиться», - признался повар Евгений.

На кухне этот полевой комплекс не заканчивается. Здесь развернут целый банный цех. Все в одном - и душевые, и прачечная. Воду подвозят на таких цистернах. Мобильность здесь - главный принцип. В любой момент вся рота может быть свернута и переброшена на новые позиции.

«Заправка техники, доставка личного состава занимает не более полутора часов. В это время параллельно производится развертывание заправки, развертывание полевой бани и подготовка автомобильных кунгов к работе. Это не сложно. Это наша работа. Мы готовы выполнять задачи тылового обеспечения в любых условиях», - отметил заместитель командира военной части по тылу Роман.

Вне досягаемости позиции мотострелков. Они охраняют подразделения МТО от вражеских диверсионных групп. Как только узнают, что в лагере журналисты, приходят с просьбой - передать привет родным. На это у них всего несколько минут. Скоро отправляться в марш, сопровождать колонны, которые повезут хлеб и ужин на позиции войск.