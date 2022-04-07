Политолог назвал возможных преемников Жириновского

По мнению эксперта, на политической арене в настоящий момент есть три фигуры, которые могли бы занять его пост, однако равных Жириновскому среди них нет.

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Политолог Юрий Светов в беседе со «Звездой» предположил, кто может стать возможным преемником лидера фракции Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского. Он ушел из жизни накануне в возрасте 75 лет.

«Я скептически отношусь к перспективам партии. Она хоть и самая старая партия в постсоветской России, но чисто вождистского типа. Она построена была на Жириновском, вокруг Жириновского... Мне так кажется, что он и сам как-то предчувствовал судьбу своей партии. Он готовил своего сына Игоря Лебедева многие годы и провел его через Думу, всякие там высокие должности занимал. Потом ушел», - заявил эксперт.

По его мнению, на политической арене в настоящий момент есть три фигуры, которые могли бы занять место Жириновского. Среди них - исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий, губернатор Смоленской области Алексей Островский и глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Сейчас называют три фигуры - Леонид Слуцкий из Госдумы, губернатор Смоленской области и губернатор Хабаровского края. Из них равной Жириновскому фигуры нет, но попробовать они могут, конечно», - считает Светов.

Жириновский скончался на 76-м году жизни после тяжелой болезни - у политика развилась двусторонняя пневмония после заражения COVID-19. О смерти лидера ЛДПР в среду, 6 апреля, сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Соболезнования в связи с уходом политика выразили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Губернатор Хабаровского края, председатель регионального отделения ЛДПР Михаил Дегтярев заявил, что смерть лидера партии стала огромным ударом для нее, однако глава региона заверил, что дело всей жизни Владимира Жириновского - ЛДПР - будет жить.