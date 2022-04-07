Песков: Путин попрощается с Жириновским

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства попрощается с ушедшим из жизни лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

«Президент обязательно попрощается с Жириновским», - сказал представитель Кремля.

Похороны лидера ЛДПР пройдут на Новодевичьем кладбище в пятницу, 8 апреля.

Жириновский ушел из жизни накануне после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 75 лет. В последнее время лидер ЛДПР плохо себя чувствовал. Он лежал в больнице с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса.

Соболезнования в связи с его кончиной ранее выразили Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Владимир Вольфович был профессионалом и истинным патриотом, который отдавал все свои силы и знания отстаиванию национальных интересов.