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Легенда политической арены: сегодня в Москве простятся с Владимиром Жириновским

Анна Назайкина
06:55 08.04.2022
Гражданская панихида будет в Колонном зале Дома Cоюзов. Похоронят лидера ЛДПР на Новодевичьем кладбище.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Сегодня в Москве простятся с лидером Либерально-демократической партии России Владимиром Жириновским. Отпевание состоится в храме Христа Спасителя - его проведет Патриарх Кирилл. В ЛДПР сообщили, что он сам выразил желание провести обряд.

Гражданская панихида будет в Колонном зале Дома Cоюзов. В Кремле подтвердили, что проститься с Жириновским приедет президент России Владимир Путин. Похоронят легендарного политика на Новодевичьем кладбище.

Лидер ЛДПР скончался 6 апреля, на 76-ом году жизни. В феврале Жириновского госпитализировали в ЦКБ с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Жириновский был одним из самых ярких и харизматичных политиков новой России. Особенно много он сделал для развития парламентаризма. В начале 90-ых создал мощную и популярную в народе партию. Неизменно приводил ее к успеху на выборах в Госдуму.

Сам избирался в парламент восемь раз, неоднократно участвовал в выборах главы государства. Всегда, с любых трибун, жестко отстаивал свою позицию. Люди знавшие Жириновского близко, отмечают, что он был очень эрудированным человеком и настоящим патриотом.

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