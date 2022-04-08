Военнослужащие РФ эвакуировали в Херсон и Белозерку 300 мирных жителей из зоны боевых действий

Накануне из Херсонской области в РФ было эвакуировано 188 человек.

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Российские военные обеспечили безопасную эвакуацию более 300 жителей сел Александровка и Станислав в город Белозерка и Херсон, где живут их родные и близкие.

Александровка и Станислав расположены между Херсонской и Николаевской областями и находятся в зоне боевых действий. Как сообщает Министерство обороны РФ, людям выдали продукты питания, оказали первую медицинскую помощь. В ходе боестолкновений и постоянных обстрелов многие остались без домов. Часть жителей переедет к родным, также всех желающих доставят в Россию.

Накануне из Херсонской области в РФ было эвакуировано 188 человек. Это граждане России, Молдовы, Египта, Сирии, Ливии, Азербайджана, Узбекистана и Украины.

Ранее «Звезда» показала кадры передвижения Т-72 по освобожденному Мариуполю. Танки, попавшие на видео, выдвинулись в сторону передовой для того, чтобы поддержать огнем наступление подразделений Донецкой Народной Республики.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.