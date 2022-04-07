Танки на улицах: кадры передвижения Т-72 освободителей по Мариуполю

Танки Т-72, попавшие на видео, выдвигаются в сторону передовой для того, чтобы поддержать огнем наступление подразделений Донецкой Народной Республики против украинских националистов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов находится в Мариуполе, где еще продолжаются бои с украинскими националистами.

На публикуемых кадрах, добытых съемочной группой, видно передвижение по городу танков Т-72, которые выдвигаются в сторону передовой для того, чтобы поддержать огнем наступление подразделений Донецкой Народной Республики против украинских националистов.

В подвалах домов тем временем прячутся мирные жители.

«Подвал дома, который находится практически на передовой. За стенами этого здания идут настоящие бои. Здесь недалеко расположен комбинат Ильича. Люди спрятались в подвалы еще две недели назад и даже не пытаются отсюда выходить, потому что за дверью ложатся мины и свистят пули», - прокомментировал корреспондент.

Также Павел Кольцов взял интервью у жителя Мариуполя - тот рассказал об успешном побеге из-под носа у украинских боевиков, которые принялись выламывать дверь квартиры. Житель уверен - его с супругой, скорее всего, убили бы, ведь в квартире хранились российские флаги и герб, оставленные в память о службе во флоте в Севастополе.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России обнаружили свидетельства тесного военного сотрудничества НАТО и Украины на заводе в Изюме.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов