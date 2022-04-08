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ВС РФ эвакуировали 188 россиян и иностранцев из Херсонской области в Крым

Ян Брацкий
06:00 08.04.2022
Всего на территорию Республики Крым из Херсонской области Украины с момента начала специальной военной операции российскими военнослужащими было доставлено более 600 граждан иностранных государств.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Накануне из Херсонской области Украины на территорию Российской Федерации военнослужащими Южного военного округа (ЮВО) была организована безопасная доставка 188 граждан России, Молдовы, Египта, Сирии, Ливии, Азербайджана, Узбекистана и Украины.

На центральной площади города Херсона российские военнослужащие обеспечили безопасную погрузку всех, кто изъявил желание уехать из районов проведения специальной военной операции на автобусах, а также в составе автомобильных колонн на личном автотранспорте, а затем обеспечили их безопасность при перемещении на территорию Российской Федерации. По приезду в Россию некоторые люди поделились своими впечатлениями об обстановке в Херсоне в последнее время.

«Едем из города Херсона. Благодаря военным это было не проблемно и все достаточно быстро. В Херсоне сейчас абсолютно спокойно. Город охраняется. Единственное, что есть проблемы с медикаментами. Мы из Крыма дальше уедем - к тете домой, в Адыгею. Там наша Родина, там у меня большинство родственников. Поэтому, так сказать, к семье поближе», - рассказала Анастасия Мельникова.

Многие эвакуированные отмечают сильное влияние украинской пропаганды.

«Очень сильно влияние интернета, кошмарное. Я бы просто сказал - чудовищное. Те, кто сидят в украинских пабликах - те проукраинские. Те, кто пытается получать новости из других источников, как я допустим - я отовсюду смотрю. То есть я вижу, как в мире нагнетается, что про Россию все рассказывают гадости. Я понимаю, откуда все это ползет, что ничего пока хорошего, к сожалению, на Украине не будет», - поделился Андрей Тысяченко, выехавший вместе со своей семьей на территорию России из Херсона.

Эвакуация продолжает организовываться в соответствии с обращениями посольств об оказании содействия в обеспечении безопасного вывоза их граждан с территории Украины, а также по заявкам, поданным в российскую военную комендатуру Херсона.

Всего на территорию Республики Крым из Херсонской области Украины с момента начала специальной военной операции российскими военнослужащими было доставлено более 600 граждан иностранных государств.

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