Гинцбург сообщил о поступлении в гражданский оборот назальной вакцины от COVID-19

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Назальная вакцина от новой коронавирусной инфекции вышла в гражданский оборот, так как этот препарат идентичен «Спутнику V». Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам. Состав вакцины тот же самый, что и у "Спутника V"», - приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

Назальная вакцина, как и ее старший «брат», имеет двухкомпонентную структуру и вводится при помощи специальной насадки-распылителя. Между первым и вторым введением необходимо выждать три недели, необходимые для постепенной выработки иммунитета.

Эффективность назальной вакцины от коронавирусной инфекции проверили против штамма «омикрон» в экспериментальных опытах и она работает, ранее сообщил Гинцбург.