Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Гинцбург заявил, что назальная вакцина от COVID-19 работает и против «оммикрона»

Виталий Музыка
08:35 20.03.2022
Назальная вакцина от COVID-19 показала свою эффективность против «оммикрона», заявил Гинцбург.
Гинцбург заявил, что назальная вакцина от COVID-19 работает и против «оммикрона»
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
Читайте нас на:

Эффективность назальной вакцины от коронавирусной инфекции проверяют против шамма «омикрон» в эксперементальных опытах и она работает. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В экспериментальных опытах ее проверяют против "омикрона", она работает», - заявил он.

Ранее сообщалось, что европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА продолжает осуществлять процедуру постепенной экспертизы вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». При этом в настоящее время экспертиза не находится в активной фазе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:33 Армия
Видео
«Чтобы не проливать кровь»: сдавшийся без боя майор ВСУ объяснил свое решение нацистским режимом Украины
05:02 Армия
Видео
«Как по книжке»: летчик Перепелкин рассказал, что помогло ему победить в воздушном бою
05:46 Армия
Видео
Су-35 в действии: кадры боевой работы истребителей в ходе спецоперации РФ
05:01 Армия
Видео
«Семейная традиция»: Герой России Виктор Дудин рассказал, как стал летчиком-истребителем
05:03 Армия
Видео
ВС РФ доставили более 75 тонн гумпомощи жителям Херсона и области
Популярное
Видео
«Семейная традиция»: Герой России Виктор Дудин рассказал, как стал летчиком-истребителем
Одолеть противника и уберечь подчиненных: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
Видео
Минобороны: ВС РФ прорвали оборону батальона «Айдар»*, форсировав реку Кашлагач
Видео
В МО РФ рассказали, что радикалы вымогают деньги у мирных граждан «на помощь ВСУ»
Видео
Гиперзвуковые аэробаллистические ракеты комплекса «Кинжал» уничтожили крупный склад ВСУ в Делятине
Видео
МО РФ: российский комплекс «Бастион» уничтожил центры радиоразведки ВСУ в двух населенных пунктах
#}
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.