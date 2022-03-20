Гинцбург заявил, что назальная вакцина от COVID-19 работает и против «оммикрона»
Назальная вакцина от COVID-19 показала свою эффективность против «оммикрона», заявил Гинцбург.
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Эффективность назальной вакцины от коронавирусной инфекции проверяют против шамма «омикрон» в эксперементальных опытах и она работает. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«В экспериментальных опытах ее проверяют против "омикрона", она работает», - заявил он.
Ранее сообщалось, что европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА продолжает осуществлять процедуру постепенной экспертизы вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». При этом в настоящее время экспертиза не находится в активной фазе.