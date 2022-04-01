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Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19

Елизавета Потейчук
19:31 01.04.2022
В ведомстве указали, что вакцина состоит из двух компонентов и вводится в носовую полость с интервалом в три недели.
Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от COVID-19
© Фото: Евгений Одиноков РИА Новости
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Министерство здравоохранения России зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции. Отмечается, что вакцина по аналогу со «Спутником V» состоит из двух компонентов и вводится с использованием специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.

«Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V") для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Минздрава РФ.

Также в министерстве добавили, что препарат формирует мукозальный иммунитет в отношении COVID-19 на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови. В Минздраве РФ указали, что на данном этапе проведение вакцинации разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность назальной вакцины от коронавирусной инфекции проверяют против штамма «омикрон», в экспериментальных опытах она также работает.

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