Гуманитарная помощь среди руин: первые кадры из разрушенного ВСУ города Изюм

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Съемочная группа «Звезды» первой из российских журналистов побывала в Изюме. После многодневных бомбардировок ВСУ и украинских националистов, населенный пункт лежит в руинах. Среди них выживают местные жители, которые молят о поддержке. На помощь пришли российские военные, которые доставили в город более 60 тонн гуманитарного груза.

Бойцы Народной милиции ЛНР разгрузили коробки для дальнейшей раздачи населению. В них - вода и печенье. В соседних боксах разгрузили машины с сахаром и мукой. Сразу раздать все продуктовые наборы жителям не получается. ВСУ накрывает райцентр кассетными боеприпасами. Массированный обстрел был за полчаса до приезда в город колонны, единичные удары - идут без остановки. Часть гумпомощи российские военнослужащие и ополченцы все же решились отвести в отдаленные кварталы.

Телефонной связи в Изюме нет, как нет уже несколько недель электричества и водоснабжения. Но сарафанное радио работает - люди узнают о том, что идет раздача продуктов. Через пятнадцать минут у патрульной машины Народной милиции собирается несколько десятков горожан. Люди стараются находиться на открытом пространстве как можно меньше, поэтому многие на велосипедах. На автомобиль рассчитывать не приходится - горючего нет, много блокпостов, а главное - машина слишком заметная цель для беспилотников ВСУ.

В ведущем из подвала дверном проеме появляются дети, которые впервые за несколько дней видят солнечный свет. Выше не поднимаются - боятся звука прилетов. Бойцы ВС РФ доставляют продукты к одному из самых известных укрытий города. Двухвековой подвал храма в Изюме стал домом для более чем 30 жителей. Здесь совсем маленькие дети, пожилые люди, инвалиды. Некоторые почти не выходят из убежища - боятся бомбежек. В сам Храм Песчанской Божьей матери было прямое попадание снаряда. Историческое здание выдержало, хотя фасад серьезно пострадал. Тут укрываются те, у кого нет своего подвала или погреба. Или его, завалило во время очередного обстрела.

«Нам просто некуда будет приходить. И все. Мы позавчера пришли домой. У нас побывали мародеры. Детские игрушки - все. Там, конечно, не для слабонервных», - признались две женщины, живущие в подвале.

Украинские РСЗО сносят Изюм целыми улицами и кварталами. Логику этих ударов понять невозможно. Чуть больше недели назад сотня снарядов прилетела в плотную, частную застройку в северной части города. На улице Партизанской, что на окраине Изюма, не осталось ни одного целого дома. Среди обломков живет местный пенсионер. Это дядя Толя. Старик таскает на стареньком велосипеде бревна, которые неделю назад были стенами дома его соседей. Нужно топить хату, куда временно поселили, разводит руками дядя Толя. Где соседи сейчас - не знает. Сам еле выбрался из под страшного обстрела.

«Я вылез, вылез оттуда и через второй этаж вылез наружу. Страшно было. Ну, штукатурка, потом рамы - все на меня. Ну живой», - рассказал дядя Толя.

В измученном бомбежками Изюме люди просят военных РФ и сотрудников МЧС в следующий раз привести вместе с продуктами лекарства. Их нет совсем, а еще батарейки и свечи. В подвалах, где укрываются люди, иногда несколько суток подряд стоит кромешная тьма. Грузовики уезжают из города на передовой, чтобы вернуться в ближайшие дни.