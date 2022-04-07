Военные РФ оказывают медпомощь жителям Изюма и эвакуируют в Россию тяжелобольных
Российские военные оказывают медицинскую помощь жителям города Изюм в Харьковской области, а те, кому невозможно оказать ее на месте, эвакуируются в Россию. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Сейчас мы прибыли в данный район, чтобы эвакуировать две семьи. Один мужчина с хроническими заболеваниями, у второго инсульт. Командованием принято решение вывезти их в Россию и оказать квалифицированную медицинскую помощь», - рассказал российский военнослужащий.
По его словам, все обусловлено тем, что в Изюме создалась ситуация, при которой мирные жители не могут получить квалифицированную медпомощь.
«Ежедневно обстреливаются районы с мирным населением, к нам ежедневно поступают десятки гражданских лиц, им оказывается медицинская помощь, от элементарной до хирургической. С тяжелыми заболеваниями эвакуируют в Россию», - подчеркнул военнослужащий.
Ранее в оборонном ведомстве России сообщили об уничтожении 1 987 танков и других боевых машин, принадлежащих Украине.
Также, согласно словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, наступающие войска ДНР полностью зачистили от украинских националистов населенный пункт Сладкое.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов