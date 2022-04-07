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Военные РФ оказывают медпомощь жителям Изюма и эвакуируют в Россию тяжелобольных

15:17 07.04.2022
Необходимость оказания помощи и эвакуация в РФ обусловлены тем, что в Изюме создалась ситуация, при которой мирные жители не могут получить квалифицированную медпомощь. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Российские военные оказывают медицинскую помощь жителям города Изюм в Харьковской области, а те, кому невозможно оказать ее на месте, эвакуируются в Россию. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«Сейчас мы прибыли в данный район, чтобы эвакуировать две семьи. Один мужчина с хроническими заболеваниями, у второго инсульт. Командованием принято решение вывезти их в Россию и оказать квалифицированную медицинскую помощь», - рассказал российский военнослужащий. 

По его словам, все обусловлено тем, что в Изюме создалась ситуация, при которой мирные жители не могут получить квалифицированную медпомощь. 

«Ежедневно обстреливаются районы с мирным населением, к нам ежедневно поступают десятки гражданских лиц, им оказывается медицинская помощь, от элементарной до хирургической. С тяжелыми заболеваниями эвакуируют в Россию», - подчеркнул военнослужащий. 

Ранее в оборонном ведомстве России сообщили об уничтожении 1 987 танков и других боевых машин, принадлежащих Украине. 

Также, согласно словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, наступающие войска ДНР полностью зачистили от украинских националистов населенный пункт Сладкое

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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