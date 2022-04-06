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Кадры оказания помощи медиками ВС РФ жителям Изюма, попавшим под обстрел РСЗО Украины

16:29 06.04.2022
Военнослужащие ВС РФ эвакуировали пострадавших, доставив их в полевой госпиталь - именно там раненые мирные жители получили необходимую медпомощь. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Минобороны России показали видео с оказанием помощи медиками Вооруженных сил РФ мирным жителям города Изюм, которые попали под обстрел украинских РСЗО. 

«Украинские военные нанесли удар кассетными боеприпасами реактивными системами залпового огня по жилому району города Изюм. В результате преступных действий украинских военных несколько мирных жителей погибли», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Сообщается, что семь мирных жителей, которые получили осколочные ранения, получили помощь от российских военных врачей. Военнослужащие ВС РФ эвакуировали пострадавших, доставив их в полевой госпиталь - именно там раненые мирные жители получили необходимую медпомощь. 

Также в Минобороны России сообщили о подготовке украинской стороной новых провокаций с мирным населением. Местом проведения, по словам начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева, выбраны Сумская и Киевская области

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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