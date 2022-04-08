МО РФ: Красный Крест проявляет безразличие к обращениям России по пленным

В Минобороны России считают, что Украина умышленно скрывает состояние и условия содержания военнослужащих ВС РФ.

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Представители Международного Комитета Красного Креста не проявляют оперативности и практически безразличны ко всем обращениям со стороны России по вопросам состояния и условий содержания пленных военнослужащих ВС РФ. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, Украина 8 апреля в очередной раз сорвала обмен военнопленными, запланированный 251 на 251, и изначально планировавшийся еще на 5 апреля. Непоследовательное поведение со стороны киевских властей подтверждает, что судьбы военнослужащих Вооруженных сил Украины им безразличны, подчеркнул Мизинцев.

Кроме того, заметил он, это свидетельствует об умышленном сокрытии Украиной состояния и условий содержания российских военнослужащих.

«В данном вопросе настораживает поведение представителей Международного Комитета Красного Креста, которые также не проявляют оперативности и практически безразличны ко всем обращениям со стороны Российской Федерации», - добавил начальник НЦУО.

Ранее Мизинцев заявил, что российская сторона имеет все основания полагать, что с военнослужащими РФ в украинском в плену не все в порядке. Украина срывает обмены пленными на предварительно согласованных условиях на протяжении длительного времени, подчеркнул он.