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МО России: есть все основания полагать, что с военнослужащими ВС РФ в украинском плену не все в порядке

16:39 06.04.2022
Свидетельства пыток широко распространяются в интернете и СМИ, однако все это остается без внимания мировой общественности, заявил начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российская сторона имеет все основания полагать, что с российскими военнослужащими в украинском в плену не все в порядке, учитывая неоднократные срывы Киевом обмена военнопленными. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, Украина срывает обмены на предварительно согласованных условиях на протяжении длительного времени. В том числе, сорван обмен, назначенный на среду, 6 апреля.

Мизинцев пояснил, что список из 251 военнослужащего в течение суток неоднократно уточнялся, количество пленных сокращалось. На последнем этапе удалось согласовать обмен 38 военнослужащих, но утром он также был отвергнут украинской стороной без объяснения причин также отвергнут. В то же время Россия подготовила к обмену 251 украинского военнослужащего и доставила их в указанный район. По вине киевских властей они не смогут вернуться сегодня к своим близким, подчеркнул Мизинцев.

«Учитывая изложенное, у российской стороны есть все основания полагать, что с военнослужащими Вооруженных сил России, находящимися в плену, не все в порядке. Кроме того, достоверно установлено, что к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей», - заявил он.

Начальник НЦУО добавил, что свидетельства пыток широко распространяются в интернете и СМИ, однако все это остается без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста (МККК).

«Западные страны не только осведомлены в грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права в отношении российских военнопленных, но и пытаются помочь украинским властям избежать ответственности. Об этом свидетельствует то, что киевский режим еще 1 апреля текущего года уведомил внешнеполитическое ведомство Великобритании о том, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными», - пояснил Мизинцев.

Он заметил, что украинские власти убеждают западные страны побудить МККК отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным. В связи с этим Россия обратилась к ООН, ОБСЕ, МККК, другим международным организациям, а также к руководству Германии, Турции и Франции, активно работающих на украинском гуманитарном направлении, с просьбой потребовать у украинских властей немедленно обеспечить доступ представителей МККК к российским военнопленным. Специалисты должны оценить их условия содержания и провести углубленное медосвидетельствование с последующей передачей отчетных документов российской стороне и международным организациям, уточнил Мизинцев.

По его словам, в случае непринятия этих мер российская сторона в ближайшее время инициирует созыв экстренного заседания совета безопасности ООН по данному вопросу и потребует детального отчета от Украины и руководства МККК об условиях содержания и состоянии здоровья российских военнослужащих.

На брифинге Мизинцев также сообщил, что украинские националисты готовят провокации, подобной той, что была, организована в Буче в Киевской и Сумской областях.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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