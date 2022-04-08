МО РФ: украинская сторона провалила запланированный на 8 апреля обмен пленными

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга сообщил, что украинская сторона провалила запланированный на пятницу, 8 апреля, обмен пленными.

«Запланированный обмен военнопленными по вине украинской стороны, в очередной раз, так и не состоялся. Украинские власти в течение суток неоднократно вносили изменения в формат обмена и сокращали количество заявленных к обмену военнопленных», - отметил Мизинцев.

По его словам, в последующем спланированный обмен также без объяснения причин украинской стороной был отвергнут.

Несколькими днями ранее Михаил Мизинцев в ходе брифинга заявил, что российская сторона имеет все основания полагать, что с военнослужащими РФ в украинском в плену не все в порядке, учитывая неоднократные срывы Киевом обмена военнопленными.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина