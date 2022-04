В стране и мире Военный эксперт рассказал о ситуации с расколом в НАТО Виктория Ивашечкина Ранее американские СМИ сообщили о том, что лидеры входящих в альянс стран разделились в своих мнениях о дальнейшей тактике взаимоотношений с Москвой. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Shealah Craighead, ZUMAPRESS.com, Global Look Press Читайте нас на: Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе со «Звездой» рассказал о том, что на данный момент в НАТО не наблюдается раскола по политическим вопросам, в том числе на фоне проведения специальной военной операции РФ на Украине. Однако, как отметил эксперт, во время принятия тех или иных решений все участники должны проголосовать за единый вариант, в противном случае альянс будет «расправляться с неугодными руководителями». «Раскола НАТО как такового нет, есть разные мнения при обсуждении вопросов. Когда там обсуждают что-либо, то всем можно высказаться. Но после принятия единого решения берут всех под козырек, даже Венгрия, которая против того, чтобы Россию наказывали, накладывали санкции на поставки энергетики», - отметил Литовкин. По словам военного эксперта, у стран-участниц не остается выбора высказать собственное мнение по тому или иному вопросу. «Они говорят: "Мы сказали, вы будете делать. А если не будете, завтра на вас обрушится вал дезинформации со стороны СМИ". Таким образом, технология и механизм отработан, как расправляться с неугодными руководителями», - подчеркнул Литовкин. Накануне издание The New York Times сообщило о том, что лидеры входящих в НАТО стран разделились в своих мнениях о дальнейшей тактике взаимоотношений с Москвой. По информации СМИ, Польша и Прибалтийские страны занимают наиболее радикальную позицию и призывают полностью разорвать отношения альянса с официальной Москвой. Вместе с тем, Германия, Франция и Турция уверены в необходимости поддержания диалога. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика