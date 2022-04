В стране и мире Альянс несогласных: СМИ сообщили о расколе в НАТО из-за России Ян Брацкий Пока Польша и Прибалтийские страны призывают разорвать отношения с Москвой, Франция, Германия и Турция выступают за диалог. © Фото: Dirk Waem, ZUMAPRESS.com, Global Look Press Читайте нас на: Лидеры входящих в НАТО стран разделились в своих мнениях о дальнейшей тактике взаимоотношений с Москвой. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники. Так, Польша и Прибалтийские страны занимают наиболее радикальную позицию и призывают полностью разорвать отношения альянса с официальной Москвой. Вместе с тем, Германия, Франция и Турция уверены в необходимости поддержания диалога. Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. О ее начале президент Владимир Путин объявил рано утром, 24 февраля. Главная цель Москвы, уточнил он - полная демилитаризация и денацификация Украины. Североатлантический альянс неоднократно заявлял о том, что военные стран-участниц НАТО не будут участвовать в событиях на Украине. Накануне генсек организации в очередной раз подтвердил общую позицию участников альянса. Ранее Йенс Столтенберг заявил, что альянсу придется взаимодействовать с Россией и преодолевать трудности в отношениях, которые, по его словам, кардинально изменились с начала 1990-х годов. Йенс Столтенберг также отметил, что НАТО и РФ на данный момент не удалось прийти к варианту сотрудничества. В свою очередь, в Кремле заявили, что, несмотря на все заявления НАТО об оборонительном характере объединения, архитектура организации сформирована с нацеленностью на агрессию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика