В стране и мире Из России вышлют 45 дипломатов Польши Андрей Неделя Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является спланированной кампанией. © Фото: Алексей Иванов Читайте нас на: Министерство иностранных дел РФ подтвердило, что Москва высылает 45 польских дипломатов. Это сделано в качестве ответной меры, заявили в ведомстве. «Послу заявлено, что расцениваем такой шаг как подтверждение сознательного стремления Варшавы окончательно разрушить двусторонние отношения. Ответственность за это полностью лежит на польской стороне», - говорится в сообщении МИД РФ. Напомним, замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является спланированной кампанией. Ранее говорилось, что глава польского правительства Матеуш Моравецкий считает, что ФРГ является «главным тормозом» новых санкций в отношении Москвы. Такое мнение он выразил в понедельник, 4 апреля, в ходе пресс-конференции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика