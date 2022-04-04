Премьер Польши назвал Германию «главным тормозом» санкций против России

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Глава польского правительства Матеуш Моравецкий считает, что ФРГ является «главным тормозом» новых санкций в отношении Москвы. Такое мнение он выразил в понедельник, 4 апреля, в ходе пресс-конференции.

«В Европе ситуация очень простая. Все видно на саммитах. Германия — главный тормоз очень решительных санкций», - сказал он.

В тоже время премьер-министр Польши не согласился с мнением о том, что санкции против РФ не поддерживаются венгерским премьером Виктором Орбаном.

«Орбан не тормозил санкций. Главные тормозящие — это крупные страны, те, кто боится за свой бизнес, боится последствий, а возможно, чего-то другого. Главные тормозящие — крупнейшие и богатейшие страны Западной Европы», — добавил Моравецкий.

Ранее стало известно, что очередной пакет экономических рестрикций ЕС против России может затронуть финансовый сектор и сферу технологической продукции. Об этом предупредил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. По словам главы государства, для того, чтобы защитить ЛНР и ДНР, необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд западных стран ввели санкции против Москвы. Кроме того, многие компании приняли решение об уходе с российского рынка.