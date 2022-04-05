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В МИД назвали спланированной кампанией массовую высылку дипломатов РФ из стран Европы

Анна Назайкина
12:39 05.04.2022
Сегодня Дания и Италия приняли решение о высылке 15 и 30 сотрудников дипломатических представительств соответственно.
В МИД назвали спланированной кампанией массовую высылку дипломатов РФ из стран Европы
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Массовая высылка российских дипломатов из стран Европы является спланированной кампанией. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Очевидно, что эта кампания заранее согласованная. Наносится удар по двусторонним отношениям, по каналам дипломатического общения. Делается это сознательно, последствия будут ощущаться очень долго, как говорится, ломать не строить», - приводит его слова ТАСС.

Сегодня Дания и Италия приняли решение о высылке 15 и 30 сотрудников дипломатических представительств соответственно. В частности, власти Дании подозревают дипломатов из России в сборе разведданных. 

Ранее власти Латвии и Литвы также решили снизить уровень дипотношений с Россией. На данный момент известно об отзыве Литвой своего посла из Москвы и высылке российского посла из Вильнюса. 

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, для того, чтобы защитить ЛНР и ДНР, необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины. Впоследствии ряд западных стран осудили действия России и ввели санкции против нее.

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