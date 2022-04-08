Жена Бедроса Киркорова опровергла его госпитализацию

Людмила Киркорова сообщила, что у супруга отекли ноги, но на сердечные боли он не жаловался.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pravda Komsomolskaya, RussianLook, Globallookpress

Супруга певца Бедроса Киркорова Людмила в разговоре со «Звездой» опровергла его госпитализацию в реанимацию, о которой ранее сообщили СМИ. По словам жены, никаких экстраординарных событий с ее мужем не происходило.

«Не знаю, не могу ничего сказать. Я с ним разговаривала сегодня, сказал, нормально все. Он собирался пойти в Вишневского, у него там лечащий врач, который контролирует всю ситуацию. Вот он к ней и пошел, чтобы посмотрели», - поделилась женщина.

Людмила добавила, что у супруга отекли ноги, но на сердечные боли он не жаловался.

Ранее в СМИ появились сообщения о срочной госпитализации Бедроса Киркорова в госпиталь имени Вишневского с хронической сердечной недостаточностью. Информацию о госпитализации на тот момент источнику новости якобы подтвердил представитель сына Бедроса, певца Филиппа Киркорова.