В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жена Бедроса Киркорова опровергла его госпитализацию

Егор Левин
17:10 08.04.2022
Людмила Киркорова сообщила, что у супруга отекли ноги, но на сердечные боли он не жаловался.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pravda Komsomolskaya, RussianLook, Globallookpress
Читайте нас на:

Супруга певца Бедроса Киркорова Людмила в разговоре со «Звездой» опровергла его госпитализацию в реанимацию, о которой ранее сообщили СМИ. По словам жены, никаких экстраординарных событий с ее мужем не происходило.

«Не знаю, не могу ничего сказать. Я с ним разговаривала сегодня, сказал, нормально все. Он собирался пойти в Вишневского, у него там лечащий врач, который контролирует всю ситуацию. Вот он к ней и пошел, чтобы посмотрели», - поделилась женщина.

Людмила добавила, что у супруга отекли ноги, но на сердечные боли он не жаловался.

Ранее в СМИ появились сообщения о срочной госпитализации Бедроса Киркорова в госпиталь имени Вишневского с хронической сердечной недостаточностью. Информацию о госпитализации на тот момент источнику новости якобы подтвердил представитель сына Бедроса, певца Филиппа Киркорова.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:27 В стране и мире
В Рособрнадзоре сообщили, что проблем с бумагой нет и ЕГЭ состоится в установленные сроки
17:25 В стране и мире
В СВР заявили о возможной причастности главы MI6 к подготовке провокации в Буче
17:04 В стране и мире
Из России вышлют 45 дипломатов Польши
16:34 В стране и мире
Лавров допустил возможность проведения переговоров Россия - Украина не только в Белоруссии
16:28 В стране и мире
Глава Минэнерго: найти быструю замену российскому углю странам ЕС будет проблематично
Популярное
Видео
МО РФ: уничтожен украинский центр подготовки иностранных наемников под Одессой
Видео
Залп «Калибрами»: кадры пусков крылатых ракет с борта фрегата ЧФ в ходе спецоперации
В Минобороны России рассказали о попытке инфицировать детей в ЛНР туберкулезом
В Минобороны России рассказали о попытках США лекарственных испытаний на военных Украины
Видео
В МО РФ заявили о необходимости международного расследования преступлений киевского режима в Буче
Видео
Разводил руками и бродил: Байден остался в одиночестве на мероприятии в Белом доме
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.