СМИ: Бедрос Киркоров госпитализирован в реанимацию с сердечной недостаточностью

В разговоре со «Звездой» в лечебном учреждении заявили, что Киркоров-старший якобы явился на плановое обследование, характерное для его заболевания.

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Певец Бедрос Киркоров госпитализирован в реанимацию 3-го Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. Как сообщает РБК, отец исполнителя Филиппа Киркорова попал туда с хронической сердечной недостаточностью. Информацию о госпитализации изданию подтвердил его представитель.

«Верим в чудесное выздоровление и в лечащие руки великого доктора Ревишвили Амирана Шотаевича - врач-кардиохирург, директор института Вишневского», - цитирует СМИ представителя Киркорова-младшего.

В ответ на обращение «Звезды» в лечебном учреждении заявили, что Бедрос якобы явился на плановое обследование, характерное для его заболевания. Информацию о госпитализации и тяжелом состоянии здоровья в госпитале не подтвердили.