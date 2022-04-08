На церемонии присутствовали только близкие Жириновскому люди.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. В честь политика дан последний залп.

На церемонии присутствовали только близкие Жириновскому люди.

Утром 8 апреля политика отпели в храме Христа Спасителя в Москве. Обряд провел патриарх Кирилл. Церемония прощания с Жириновским прошла в Колонном зале Дома Союзов, на ней присутствовали в том числе президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров.

О смерти политика после тяжелой болезни 6 апреля сообщил председатель ГД Володин. Жириновскому было 75 лет.