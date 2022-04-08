Сергей Шойгу простился с Владимиром Жириновским

По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, Жириновский уже во время своей болезни горячо поддержал специальную военную операцию на Украине - как заявил Дегтярев, усопший был идеологом русского мира и заступником русского народа с самого начала политической карьеры.

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