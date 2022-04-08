Сергей Шойгу простился с Владимиром Жириновским
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года, в возрасте 75 лет.
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Министр обороны России Сергей Шойгу простился с Владимиром Жириновским.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года, в возрасте 75 лет.
По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, Жириновский уже во время своей болезни горячо поддержал специальную военную операцию на Украине - как заявил Дегтярев, усопший был идеологом русского мира и заступником русского народа с самого начала политической карьеры.
Также с Владимиром Жириновским простился президент России Владимир Путин.