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Сергей Шойгу простился с Владимиром Жириновским

Тимур Шерзад
11:36 08.04.2022
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года, в возрасте 75 лет. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны России Сергей Шойгу простился с Владимиром Жириновским. 

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года, в возрасте 75 лет. 

По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, Жириновский уже во время своей болезни горячо поддержал специальную военную операцию на Украине - как заявил Дегтярев, усопший был идеологом русского мира и заступником русского народа с самого начала политической карьеры. 

Также с Владимиром Жириновским простился президент России Владимир Путин. 

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