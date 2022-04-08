В МО РФ назвали район, из которого был нанесен удар украинской «Точкой-У» по Краматорску

Также в МО РФ заметили, что целью украинского удара по вокзалу с людьми в Краматорске был срыв массового выезда жителей из города. Все это нужно для того, чтобы использовать население как «живой щит» для обороны позиций ВСУ.

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В Минобороны России назвали район, из которого был нанесен удар украинской ракетой комплекса «Точка-У» по Краматорску.

«По уточненным данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье в 45 километрах юго-западнее города», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Как заметили в МО РФ, целью украинского удара по вокзалу с людьми в Краматорске был срыв массового выезда жителей из города. Все это нужно для того, чтоб использовать население, как «живой щит» для обороны позиций ВСУ, как это уже было во многих других населенных пунктах Украины.

Также в министерстве обороны России предупредили о фейке, вброшенном в социальные сети киевским режимом.

«В целях обвинения России в якобы ракетном ударе по железнодорожному вокзалу Краматорска, киевским режимом осуществлен вброс в соцсети фотографий пусковых установок «Точка-У», принимавших в феврале 2022 года в российско-белорусском учении "Союзная решимость-2022"», - сообщили в Минобороны России.

В Минобороны подчеркнули, что во всех опубликованных Киевом материалах с учений изображены не российские комплексы «Точка-У».

В МО РФ добавили, что тактические ракеты этих комплексов наподобие той, обломки которой были обнаружены в Краматорске, применяются на Украине и в Донбассе только вооруженными силами Украины.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов