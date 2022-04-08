В МО РФ предупредили о распространении украинского фейка в связи с ударом по Краматорску

В военном ведомстве подчеркнули, что целью провокации был срыв массового выезда жителей из города.

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В Минобороны России предупредили о распространении украинского фейка в связи с ударом по Краматорску.

«В целях обвинения России в якобы ракетном ударе по железнодорожному вокзалу Краматорска киевским режимом осуществлен вброс в соцсети фотографий пусковых установок "Точка-У", принимавших в феврале 2022 года участие в российско-белорусском учении "Союзная решимость - 2022"», - уточнили в российском военном ведомстве.

Как подчеркнули в МО, «Точка-У», обломки которой были обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска, применяется только украинскими вооруженными силами.

В Минобороны объяснили, что главной целью данной провокации был срыв массового выезда жителей из Краматорска, чтобы использовать их в качестве «живого щита» для обороны позиций ВСУ.

Несколькими часами ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили об украинском ракетном ударе по Краматорску. Согласно сообщению, удар был нанесен ракетой комплекса «Точка-У». Сообщалось, что обломки ракеты упали в непосредственной близости от городского вокзала.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина