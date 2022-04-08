МО РФ: целью украинского удара по Краматорску был срыв эвакуации жителей

Как заявили в оборонном ведомстве, украинская сторона планирует использовать мирных горожан как живой щит для обороны позиций ВСУ.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Министерстве обороны России заявили, что целью украинского удара по Краматорску был срыв эвакуации жителей. Украинской стороной планировалось, что после этого мирных жителей города можно было бы использовать в качестве живого щита для обороны позиций ВСУ.

В целях обвинения в случившемся России, киевским режимом осуществлен вброс в соцсети фотографий пусковых установок «Точка-У», принимавших участие в феврале 2022 года в российско-белорусском учении «Союзная решимость-2022». В МО РФ обращают внимание, что на опубликованных Киевом фотографиях изображены не российские ракетные комплексы.

Также, по уточненным данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом ВСУ из района Доброполья в 45 километрах юго-западнее города.

Ранее в Кремле исключили применение ракеты «Точки-У» по Краматорску со стороны ВС РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Вооруженные Силы не используют комплексы «Точка-У».

Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов