МО РФ: украинские силовики минируют дороги под Харьковом, чтобы пресечь попытки людей выехать в Россию

В в министерстве продолжают тщательно фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют обочины дорог в Харьковской области, чтобы запугать мирных жителей и не дать им самостоятельно эвакуировать в Россию. Об этом говорится в заявлении Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

В гумштабе отметили, что продолжают тщательно фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям и полного пренебрежения всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

«В Харьковской области военнослужащими Вооруженных сил Украины осуществляется минирование обочин дорог в северном и восточном направлениях. Эти преступные действия направлены на запугивание мирного населения, предпринимающего самостоятельные попытки на личных автомобилях и пешком эвакуироваться в Россию», - говорится в сообщении.

Кроме того, как уточняется, подразделения ВСУ взорвали плотину Оскольского водохранилища, из-за чего под угрозой затопления оказались более семи населенных пунктов, расположенных вдоль реки Северский Донец. Город Святогорск Краматорского района с населением более четырех тысяч человек уже подтоплен, рассказали в гуманитарном штабе.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.