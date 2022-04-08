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«Страна внутри разделена»: политолог объяснил решение Сербии о членстве РФ в СПЧ ООН

Егор Левин
12:25 08.04.2022
Юрий Светов подчеркнул, что очень многие страны, поддержавшие США в лишении РФ места в Совете по правам человека, экономически сильно зависят от Америки и ее поддержки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ООН UN_HRC, Twitter
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна проголосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН из-за угрозы санкций. Так официальный Белград оказался среди тех, кто поддержал такую повестку из-за событий на Украине. Политолог и журналист Юрий Светов в беседе со «Звездой» объяснил, почему Сербия действительно находится в очень непростом положении.

По словам эксперта, сербского лидера фактически ставят в незавидное положение экономическими рычагами, противодействовать которым его страна оказывается практически неспособной.

«Часть страны хочет в НАТО, часть не хочет, часть хочет в Евросоюз, часть не хочет - страна внутри разделена. Он выиграл выборы, не присоединился к санкциям, но бывают ситуации, когда его ставят под такое давление, что он (Вучич - прим. ред.) должен делать выбор. Он сказал, что оказывали давление не лично на него, а на Сербию. В том числе, были вопросы, связанные с нефтью», - рассказал политолог.

Очень многие страны, поддержавшие США в инициативе лишить РФ места в Совете по правам человека, по его словам, экономически сильно зависят от Америки и ее поддержки.

«Мы не можем заменить это, у нас нет столько денег, у нас не настолько развитая экономика, чтобы заводить себе вассалов, которые за деньги будут голосовать так, как мы хотим», - сказал Светов.

Эксперт призвал преждевременно не осуждать президента Сербии, напомнив, что РФ самостоятельно вышла из Совета.

«Вышли и забыли об этом Совете, что там было», - подытожил Светов.

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приостановила участие РФ в Совете по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 государства, против - 24 страны, воздержались - 58. Проект резолюции был подготовлен группой стран во главе с США. Также в этой группе присутствует Украина, Латвия и другие политические союзники Штатов. После этого, заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Россия досрочно завершит свои полномочия в Совете по правам человека.

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