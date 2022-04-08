Дегтярев рассказал, как Жириновский отнесся к спецоперации на Украине

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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев приехал на отпевание Владимира Жириновского в храме Христа Спасителя и рассказал «Звезде» о своем последнем разговоре с лидером Либерально-демократической партии России. По словам главы региона, он, в частности, говорил с политиком о российской специальной операции на Украине.

«Последний разговор мой с ним разговор был по телефону в конце февраля, он был в больнице уже. Мы очень надеялись, что он поправится. Говорили о спецоперации на Украине - он ее горячо поддержал, потому что был вообще идеологом русского мира, заступник русского народа с самого начала политической карьеры», - сказал он.

Кроме того, Дегтярев добавил, что Жириновский всегда спрашивал его о Хабаровском крае, спрашивал, как там живут люди и в чем он может оказать помощь.

Сегодня в Москве прощаются с бессменным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Гражданская панихида состоится в Колонном зале Дома Cоюзов. В Кремле подтвердили, что проститься с Жириновским приедет президент России Владимир Путин. Похоронят легендарного политика на Новодевичьем кладбище.

Напомним, что глава фракции ушел из жизни 6 апреля, в возрасте 75 лет. В феврале Жириновского госпитализировали в ЦКБ с тяжелой формой коронавирусной инфекции.