Вучич заявил, что Сербия запросит у НАТО информацию из-за истребителя близ пассажирского самолета

Инцидент произошел в среду, 6 апреля. По словам Вучича, истребитель напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета.

© Фото: Felix Zahn/photothek.net, globallookpress

Сербские власти запросят у России и НАТО информацию в связи с появлением истребителя у пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Белграда в Москву. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Инцидент произошел в среду, 6 апреля. По словам Вучича, истребитель напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета.

«В российской воздушной зоне, очевидно, был самолет НАТО, который летел всего на километр ниже нашего пассажирского», - цитирует сербского лидера РИА Новости.

Официальный Белград направит запрос с требованием дополнительных данных и от Москвы, и от НАТО.

Ранее стало известно, что официальный Белград оказался в числе тех, кто поддержал приостановку членства Москвы с СПЧ ООН из-за событий на Украине. Вучич заявил, что Сербия пошла на такой шаг из-за угрозы санкций.

До этого российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что Запад «выкручивает руки» Белграду из-за сотрудничества с РФ. Политолог Артемий Атаманенко рассказал «Звезде», что Сербию призывают к отказу от экономических и логистических цепочек с Москвой в связи с введением антироссийских санкций. По его мнению, здесь речь идет «не столько о принуждении, чем о косвенном нежелании пускать Сербию в европейский клуб».