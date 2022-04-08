Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска РФ поразили еще 81 военный объект Украины

Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, среди этих объектов было два пункта управления, пусковая установка ЗРК «Оса», три установки РСЗО, а также девять опорных пунктов и 59 районов сосредоточения боевой техники.

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Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска России поразили еще 81 военный объект Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Среди них: два пункта управления, пусковая установка ЗРК "Оса", три установки реактивных систем залпового огня, а также девять опорных пунктов и 59 районов сосредоточения украинской боевой техники», - уточнил Конашенков.

Также Конашенков рассказал об уничтожении высокоточными ракетами БРК «Бастион» центра сбора и подготовки иностранных наемников северо-восточнее Одессы.

Кроме этого, по словам Игоря Конашенкова, за все время специальной военной операции по защите Донбасса было уничтожено 2 019 украинских танков и других боевых бронированных машин.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов