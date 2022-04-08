Армия МО РФ: уничтожен украинский центр подготовки иностранных наемников под Одессой Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины, добавил Конашенков. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: Вооруженные силы РФ ракетами комплекса «Бастион» уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Российские средства ПВО сбили в воздухе украинские военные вертолеты Ми-8 и Ми-24 в районе Старой Збурьевки, а также пять беспилотников, в том числе два «Байрактар ТБ-2» в районе Кривого Рога. Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины, добавил Конашенков. Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ с беспилотника. До этого «Звезда» показала видео передвижения Т-72 по Мариуполю. Танки, попавшие на видео, выдвинулись в сторону передовой для того, чтобы поддержать огнем наступление подразделений Донецкой Народной Республики. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика