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МО РФ: уничтожен украинский центр подготовки иностранных наемников под Одессой

10:10 08.04.2022
Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины, добавил Конашенков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Вооруженные силы РФ ракетами комплекса «Бастион» уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские средства ПВО сбили в воздухе украинские военные вертолеты Ми-8 и Ми-24 в районе Старой Збурьевки, а также пять беспилотников, в том числе два «Байрактар ТБ-2» в районе Кривого Рога.

Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины, добавил Конашенков.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ с беспилотника.

До этого «Звезда» показала видео передвижения Т-72 по Мариуполю. Танки, попавшие на видео, выдвинулись в сторону передовой для того, чтобы поддержать огнем наступление подразделений Донецкой Народной Республики.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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