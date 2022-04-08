В Минобороны России заявили об уничтожении 2019 украинских танков и других боевых бронемашин

Также фициальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сказал, что Вооруженные силы России уничтожили центр подготовки иностранных наемников под Одессой высокоточными ракетами.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Иван Родионов, РИА Новости

В Минобороны России заявили об уничтожении 2019 украинских танков и другие боевых бронированных машин. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Также, по словам Конашенкова, в число уничтоженной за все время специальной военной операции украинской военной техники вошли 97 вертолетов и 421 беспилотник.

Кроме этого, как заметил Игорь Конашенков, уничтожено 228 зенитных ракетных комплексов и систем большой и средней дальности, 223 установки РСЗО, 874 орудия полевой артиллерии и миномета. Кроме этого, вооруженные формирования Украины недосчитались 1 917 единиц специальной военной автотехники.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков добавил, что Вооруженные силы России уничтожили центр подготовки иностранных наемников под Одессой высокоточными ракетами.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов