В МО РФ заявили об уничтожении пяти украинских беспилотников, включая два «Байрактара»
Российские средства ПВО сбили в воздухе украинские военные вертолеты Ми-8 и Ми-24 в районе Старой Збурьевки, а также пять беспилотников, в том числе два «Байрактара ТБ-2» в районе Кривого Рога. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины, добавил Конашенков.
Вооруженные силы РФ ракетами комплекса «Бастион» уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе Красноселки северо-восточнее Одессы.
Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ с беспилотника.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов