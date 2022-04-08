Армия В МО РФ заявили об уничтожении пяти украинских беспилотников, включая два «Байрактара» Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины, добавили в военном ведомстве. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Российские средства ПВО сбили в воздухе украинские военные вертолеты Ми-8 и Ми-24 в районе Старой Збурьевки, а также пять беспилотников, в том числе два «Байрактара ТБ-2» в районе Кривого Рога. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражен 81 военный объект Украины, добавил Конашенков. Вооруженные силы РФ ракетами комплекса «Бастион» уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников в районе Красноселки северо-восточнее Одессы. Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения техники ВСУ с беспилотника. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Спецоперация вызвала негативную оценку на Западе. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика