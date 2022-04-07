Минобороны России опубликовало кадры уничтожения артиллерийского орудийного расчета ВСУ
По орудийному расчету нанесен высокоточный удар беспилотным летательным аппаратом.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения артиллерийского орудийного расчета Вооруженных сил Украины. Ракетным ударом также поражен буксирующий 152-мм гаубицу военного большегрузного автомобиля.
«Артиллерийское орудие с расчетом было уничтожено ракетным ударом беспилотного летательного аппарата», - сообщили в военном ведомстве.
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал, что ВС РФ уничтожили резервы, предназначенные для переброски группировки украинских войск в Донбассе. Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области.