Ранее газета New York Times подтвердила подлинность кадров, на которых украинские силовики устроили жестокую расправу над захваченными и ранеными россиянами.

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В Организации Объединенных Наций заявили о необходимости провести расследование нарушений прав человека после появления информации об убийстве российских военнослужащих, попавших в украинский плен. Такое заявление сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя кадры, на которых показаны убитые российские пленные.

«Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что газета New York Times подтвердила подлинность видеозаписи, на которой украинские силовики устроили жестокую расправу над захваченными и ранеными россиянами. Речь идет о кадрах, на которых солдат вооруженных сил Украины выстрелом в упор добивает российского военнослужащего.

Ранее начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что российская сторона имеет все основания полагать, что с военнослужащими ВС РФ в украинском в плену не все в порядке. Об этом говорят неоднократные срывы Киевом обмена военнопленными. В частности, Киевом был сорван обмен, назначенный на среду, 6 апреля.