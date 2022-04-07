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NYT подтвердила подлинность кадров расправы солдат ВСУ над российскими пленными

Анна Назайкина
07:09 07.04.2022
Речь идет о кадрах, на которых украинский солдат выстрелом в упор добивает пленного россиянина. Еще несколько убитых лежат со связанными руками.
NYT подтвердила подлинность кадров расправы солдат ВСУ над российскими пленными
© Фото: Diego Herrera, KeystonePressAgency, Globallookpress
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В ООН призвали расследовать нарушения прав человека после данных об убийстве пленных российских военнослужащих. Соответствующее заявление сделал официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик.

«Все сообщения о нарушениях прав человека должны быть тщательно расследованы», - сказал Дюжаррик.

Ранее газета New York Times подтвердила подлинность видеоролика, на котором украинские силовики устроили жестокую расправу над захваченными и ранеными россиянами. Речь идет о кадрах, на которых украинский солдат выстрелом в упор добивает пленного россиянина. Еще несколько убитых лежат со связанными руками.

«Смотри, он еще жив. Он задыхается», - говорит мужчина, в то время как видно, что российский солдат в натянутой на голову куртке, по-видимому, раненый, все еще дышит. Затем солдат дважды стреляет в человека. После того как мужчина продолжает двигаться, солдат снова стреляет в него, и он перестает шевелиться», - описало издание то, что происходило в ролике.

По информации NYT, запись была сделана 30 марта, на дороге к северу от села Дмитровка под украинской столицей.

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