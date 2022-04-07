Украинские войска выпустили пять снарядов по Донецкому в ЛНР

Обстрел зафиксирован в 06.20 по московскому времени.

© Фото: Олеся Потапова, РИА Новости

Украинские военные сегодня утром выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по поселку Донецкий в Луганской народной республике.

Обстрел зафиксирован в 06.20 по московскому времени, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

На днях украинские войска также обстреляли поселок Донецкий из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Ранее Вооруженные силы России нанесли ракетный удар высокоточными ракетами «Оникс» по объектам военной инфраструктуры Украины. Пуск был выполнен расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» с черноморского побережья.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.