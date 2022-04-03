ВСУ обстреляли поселок Донецкий в ЛНР из «Градов»

По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские военные выпустили по населенному пункту 20 снарядов.

© Фото: V Ictor XinHua Globallookpress

Украинские военные обстреляли поселок Донецкий в Луганской Народной Республике из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». Сообщение об этом распространило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел с направления н. п. Новотошковское по н. п. Донецкий с применением РСЗО БМ-21 "Град" (20 снарядов)», - сообщило представительство ЛНР на своей странице в Telegram.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Украины обстреляли аэропорт в Донецке. Бойцы ВСУ выпустили по территории аэропорта 12 снарядов калибром 122-мм.